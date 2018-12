'Je ziet ze gewoon echt niet', ANWB waarschuwt fietsers zonder licht

DEN HAAG - Het is een van de grootste ergenissen van automobilisten, zeker tijdens deze donkere dagen: fietsers zonder licht. Je schrikt je als automobilist rot als er vanuit het niets een fietser zonder licht voor je opduikt. Om de mensen te wijzen op het belang van het aanzetten van fietsverlichting brachten medewerkers van de ANWB woensdag 'tags' aan op het wegdek.

Dit deden ze onder meer bij de kruising van de Thorbeckelaan met de Appelstraat in Den Haag. Daar zijn verschillende scholen in de buurt - het Maris College, het Hofstad Lyceum en Dalton Den Haag - en daar rijden geregeld leerlingen zonder licht op hun fiets.

'Ik werk hier bij de school op de hoek', wijst een vrouw die het licht op haar fiets wel aan heeft staan. 'Natuurlijk! dat is ook wel nodig, he? Als docent moet je het goede voorbeeld geven.' Ze ziet 'echt heel erg vaak' mensen zonder licht fietsen. 'En ik weet hoe gevaarlijk dat is, zeker als je in de auto zit. Je ziet hen gewoon écht niet en ze hebben het zelf niet in de gaten.'



'Ik was het vergeten...'

Ook een meneer op de fiets rijdt keurig met verlichting - 'Het is hartstikke donker en ik wil niet overreden worden' - maar een jongen wordt betrapt op fietsen zonder licht. 'Dat was ik vergeten...', geeft hij toe, terwijl hij meteen zijn achterlicht aan zet. 'Mijn voorlamp is kapot, maar die ga ik dadelijk maken!'

Een meisje heeft wel het voorlicht van haar fiets aan, maar de achterlamp brandt niet. 'Die is kapot', knikt ze. 'Ik heb mijn moeder gevraagd om die te repareren.' Ze zijn bepaald niet de enigen zonder licht. Deze woensdagochtend worden enkele tientallen leerlingen 'betrapt'.



Tags

'De kans op een ongeluk is veel groter als je geen licht op je fiets hebt', waarschuwt Maarten Kok van de ANWB. Hij houdt zich deze woensdagochtend samen met vrijwilliger Leo Wesseling bezig met het aanbrengen van 'tags' op de grond. 'Dit doen we om mensen eraan te herinneren dat het veiliger is mét licht op de fiets. Veel jongeren denken dat als zij een auto kunnen zien de automobilist hen ook kan zien, maar dat is niet zo.'

De tags worden bij het fietspad aangebracht, met behulp van een sjabloon en een spuitbus. 'We spuiten dit op strategische plekken op de grond', vertelt Wesseling. 'Want wat blijkt: een heleboel mensen hebben wel werkend licht op de fiets, maar zetten dat simpelweg niet aan. Slechts vier op de tien mensen doet dit wel. Door fietsers hier met deze tags op te wijzen, stijgt het aantal mensen dat het licht aanzet met twintig procent. En dat is wat we willen.'