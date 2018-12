Politie weet wie vrouwen zijn die doos vol vuurwerk verstuurden

DEN HAAG - De identiteit van twee vrouwen die een doos vol illegaal vuurwerk probeerden te versturen, is bekend geworden na de uitzendingen van Team West en Opsporing Verzocht van dinsdagavond. Daarin werden beelden van de vrouwen getoond.

De twee gaven het pakket in november af bij een verzendpunt van PostNL in winkelcentrum Zuidplein in Rotterdam. Het was bestemd voor een adres in de Verenigde Staten en zou daarom per luchtpost vervoerd moeten worden. Op de doos stond dat er kerstversiering en tijdschriften in zaten. De douane in Den Haag onderschepte het vuurwerkpakket voor het in het vliegtuig terecht kwam.

De politie laat weten dat inmiddels bekend is wie de vrouwen zijn en dat het onderzoek naar de zaak verder gaat.