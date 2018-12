Oeps: man geeft flinke som verdacht geld per ongeluk aan agent

DEN HAAG - Een 34-jarige man uit Den Haag is zondag aangehouden na een grootschalige politieactie in Rotterdam-Oost. Ook een 32-jarige man zonder vaste woonplaats is vastgezet. Het lijkt erop dat de politie twee bijzonder onhandige mensen heeft aangehouden, of wellicht twee types met een fikse off day.

Agenten achtervolgden in onherkenbare auto's een automobilist die zich verdacht gedroeg. Hij reed via de Prins Alexanderlaan richting de Keulenhof in Rotterdam Oosterflank en parkeerde daar. Dat deden de agenten ook. Toen ze daar stonden, liep een man op hen af met een grote, zware sporttas. Die klopte op het raam, maar toen hij zag dat in de auto niet degene zat die hij zocht, liep hij naar een andere auto. Bij die auto was iemand druk bezig met het leeghalen van de kofferbak.

Toen de agenten de verdachten wilden controleren, rende de man met de tas snel weg. Hij gooide een sleutel in een sloot, maar hij slaagde er - net zoals de andere verdachte - niet in te ontkomen. Het duo is vastgezet.



Grote kluis

In de tas ontdekten de agenten tonnen aan contant geld. De weggegooide sleutel werd uit de sloot gevist en en leidde de politie naar de woning van de verdachte met de tas.

In dit huis werden grote pakken met vermoedelijk (hard)drugs, een doorgeladen vuurwapen, cash geld, een sealapparaat en allerlei spullen voor een hennepkwekerij ontdekt. Een grote kluis die in de slaapkamer stond, is met behulp van een hoogwerker van de brandweer naar buiten getakeld.