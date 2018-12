Zoetermeer heeft eigen kerstfilm en die lijkt een groot succes

ZOETERMEER - Home Alone deel één tot en met zoveel en A Christmas Carol kennen we natuurlijk allemaal wel, maar sinds kort is er een nieuwe kerstfilm bij: 'Een wonderlijke kerst'. Het is een bijzondere film, want hij komt uit Zoetermeer en is helemaal door vrijwilligers gemaakt. Speciaal voor basisscholieren schreef en produceerde Robine Neijssel de film. 'Om kinderen mee te geven dat kerst niet alleen maar draait om cadeautjes krijgen maar ook om vriendschap en samen delen' vertelt de trotse moeder van de maakster, Rita Soutendijk.

De film die op vrijdag in een galavoorstelling wordt vertoond in het Stadhuis Forum in Zoetermeer onder meer in het bijzijn van wethouder Jacobien Groeneveld werd door een groep van twintig vrijwilligers gemaakt. En is al door duizenden kinderen bekeken op basisscholen in Zoetermeer. Delen van de film werden opgenomen tijden Kaarsjesavond in het dorp op 11 december.

De film in 'Dickens-achtige' stijl vertelt het verhaal van de rijke en verwende Geertuida, dochter van de Zoetermeerse graaf en gravin. Elk jaar zeurt Geertruida om nieuwe cadeaus, tot wanhoop van haar vader. Tot ze op een dag Geertje ontmoet: een wees die op straat bedelt om te moeten overleven. Het vorstelijke gezin besluit Geertje op te nemen en Geertruida ontdekt de magie van samen delen.



Een vloggende sterrencast

De hoofdrollen 'Geertuida en Geertje' zijn weg gelegd voor twin-vloggers Jaydah en Djaiony (12). Robine zelf speelt de rol van kerstfee tot wie de graaf zich wendt voor hulp. Robine: 'De twin-vloggers hebben al veel ervaring voor de camera omdat zij zelf vlogs maken. Zij wisten dan ook precies hoe ze moesten acteren.'

De reacties zijn tot nu toe razendenthousiast: 'Kinderen vinden het ge-weldig. Ze vinden het ontroerend omdat het meisje (Geertje) wordt opgenomen. En ze vinden het grappig. Er zit veel humor in. Zelfs de kleintjes snappen de film' aldus Rita, die ook betrokken was bij de productie van de film. 'Een wonderlijke kerst' is voor iedereen te zien op YouTube.



