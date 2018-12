Deel dit artikel:













Steekpartij in Haagse Weimarstraat Weimarstraat

DEN HAAG - In de Weimarstraat in Den Haag vond woensdagochtend rond 11.00 uur een steekpartij plaats. Een verdachte is aangehouden en het slachtoffer wordt ter plekke behandeld in een ambulance.

Volgens de politie ontstond er een conflict tussen twee mensen die elkaar kenden. Dat ontaardde om onbekende redenen in de steekpartij. Waarmee er precies gestoken is, is ook niet bekend. De verdachte is aangehouden op de Noorderbeekstraat en naar het politiebureau gebracht. Of het slachtoffer na behandeling in de ambulance naar het ziekenhuis moet, is niet bekend.