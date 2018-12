Deel dit artikel:













Frits Huffnagel niet in Eerste Kamer om belangenverstrengeling Frits Huffnagel | Archieffoto

DEN HAAG - Frits Huffnagel ziet af van een zetel in de senaat. De oud-wethouder van Den Haag was door de plaatselijke VVD voorgedragen, maar komt nu toch niet op de lijst. Het is uitgerekend de Eerste Kamer zelf die zijn politieke carrière nekt, door trage besluitvorming.

'Ik heb mijzelf teruggetrokken. Ik ben namelijk ook voorzitter van branche-organisatie VAN Kansspelen. De Eerste Kamer is al twee jaar bezig met een wet die het aanbieden van online gokken mogelijk moet maken', legt Huffnagel uit aan Omroep West. 'Maar die wet is nog steeds niet behandeld. Dus ben ik bang het verwijt van belangenverstrengeling te krijgen. Ik had verwacht dat die zaak er al lang doorheen zou zijn', klinkt het teleurgesteld.

Druk bezet man Hoewel Huffnagel nu achter het net vist voor een positie in één van de belangrijkste politieke instituten van Nederland, zegt hij zich zeker niet te gaan vervelen. 'Nee joh, ik heb het hartstikke druk met de branche-organisatie. Bovendien, ik heb de leukste talkshow van Nederland, bij TV West. En die gaat volgend jaar ook gewoon weer door. Ik verveel mij zeker niet. En zo wel, dan bel ik je meteen', lacht hij.