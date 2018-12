Na zoekactie vermist meisje: hoe werkt dat eigenlijk allemaal?

NAALDWIJK - De vermissing van een 14-jarig meisje uit Poeldijk was dinsdag al snel na haar verdwijning groot nieuws. De politie verspreidde een foto en er werd gezocht met een politiehelikopter. Binnen een dag werd ze veilig teruggevonden. Maar hoe gaat dat zoeken in zijn werk? 'Ondanks de protocollen is iedere vermissing maatwerk.'

Als de tiener dinsdagochtend niet op school verschijnt gaan de alarmbellen af op het ISW in Naaldwijk. Haar ouders worden ingelicht en nog geen twee uur later ligt er een melding bij de politie. Daar krijgen ze tientallen vermissingsmeldingen per dag. Maar deze beoordelen ze als 'urgent'.

Dat heeft onder meer te maken met haar jonge leeftijd, legt een woordvoerder uit. Ook speelt mee dat het meisje geen bekende wegloper is. 'Daarvan weten we vaak wel waar we moeten gaan kijken.' Nog een voordeel voor de politie: het tijdstip van de melding, in het begin van de ochtend.



Rechercheurs zoeken langs fietsroutes

'Alle mensen waar je informatie over haar vandaan kunt halen waren bij elkaar', waarmee de woordvoerder doelt op de klas van het meisje. Vriendinnen kunnen vertellen over de plekken waar ze vaak komt. 'Als we dezelfde melding 's avonds krijgen, moeten we al die mensen eerst opsporen. Dat kost natuurlijk tijd.'

Dankzij de snelle informatie kan nu meteen begonnen worden met zoeken langs de verschillende routes die het meisje fietst van huis naar school. 'We gaan dan afpellen waar ze vaak komt.' Rechercheurs lopen de routes af, en kijken in de sloten. Ze krijgen daarbij hulp van een helikopter.



'Alle aandacht helpt'

De berichten over de vermissing van het meisje worden duizenden keren gedeeld op Facebook. Er wordt over getwitterd. Dan is de vraag: gaan we een foto van haar verspreiden? Het maakt het zoeken makkelijker als het publiek weet naar wie ze precies zoeken. Maar het heeft ook zeker nadelen: wat op het wereldwijde web staat verdwijnt niet. 'Het is de familie die dat beslist, sommigen willen het niet.'

Ook de media besteden aandacht aan de vermissing: 'Alle media-aandacht helpt', volgens de politie. Na de nieuwsuitzending van TV West belt een man dat hij het meisje mogelijk gezien heeft. Het blijkt loos alarm.



Meisje terecht: zaak nog niet klaar

Al snel daarna komt er een telefoontje van de ouders: tot hun grote opluchting is hun dochter veilig thuis. Waar ze precies geweest is blijft, ook voor de politie, op dit moment nog vaag.

Dat het meisje veilig terug is, betekent niet dat de zaak voor de politie ook klaar is: 'Wij doen onderzoek of er mogelijk strafbare feiten zijn gepleegd tijdens haar vermissing.'