Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Politie neemt kilo's vuurwerk in beslag Politie treft illegaal vuurwerk aan in garagebox | Foto: Politie

RIJSWIJK - Bij een controle van elf adressen in de regio hebben agenten in totaal 230 kilo zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen. Op een adres in Rijswijk moest zelfs een explosievenspecialist opgetrommeld worden om de aangetroffen waar veilig te stellen. In dezelfde woning trof de politie ook een kleine hennepkwekerij aan.

De 16-jarige Rijswijkse verdachte bleek in zijn slaapkamer te knutselen met vuurwerk. Zowel het vuurwerk als de hennepkwekerij zijn in beslag genomen en vernietigd. De jongen wordt gehoord en er wordt proces-verbaal tegen hem opgemaakt. Onderzoek naar een verdachte in Maasland leidde naar een garagebox in Maassluis waar agenten 185 kilo illegaal vuurwerk aantroffen. Ook deze verdachte is uitgenodigd voor een verhoor op het politiebureau.



Fakkels en rookpotten Naast de eerdergenoemde vangst, vond de politie in woningen in Delft en Rijswijk nog fakkels en rookpotten. Net als de rest is ook al dit vuurwerk in beslag genomen. De politie heeft alle verdachten uitgenodigd voor verhoor. Daarnaast worden zij allemaal aangemeld voor een bestuurlijke maatregel bij de betrokken gemeenten, zoals een meldplicht. De politie blijft erop wijzen dat zelfgemaakt en illegaal vuurwerk levensgevaarlijk is. Op het bezit ervan staan forse geldboetes en zelfs gevangenisstraffen.