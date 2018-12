'Verdwijnen McDonald's en BP Wateringen kost tientallen miljoenen euro's'

DEN HAAG - Provinciale Staten van Zuid-Holland zijn woensdag akkoord gegaan met de verbreding van de Wippolderlaan. Bewoners pleitten tijdens de vergadering tevergeefs voor een alternatief en ondernemers waarschuwden de politici dat het verdwijnen van McDonald's en BP de provincie veel geld zal kosten.

Om de doorstroming op de drukke Wippolderlaan te verbeteren, gaat de weg tussen Den Haag en Wateringen flink op de schop. Dat moet de oplossing zijn voor de vele opstoppingen en files op de belangrijke provinciale weg. De N211 is nu nog een weg met twee rijstroken in elke richting. Dat moeten er drie worden. De kruising bij de Veilingroute (N222) en de kruising bij de Laan van Wateringse Veld worden aangepast, waardoor doorgaand verkeer sneller en veiliger zou moeten kunnen doorrijden.

De provincie ging niet over één nacht ijs. Al in 2015 werd een besluit genomen over de verbreding van de weg. Het was toen 'slechts' een hamerstuk; dat wil zeggen dat er weinig discussie over was. Hoe anders is het anno 2018, talloze plannen, overleggen, vergaderingen later - zonder het gewenste effect voor de groep Burgerparticipatie De Zwethzone.



'Voor 0,0 procent naar ons geluisterd'

Zo wilde De Zwethzone graag dat de provincie zou kiezen voor de 'Westlandvariant'. In de Westlandvariant zouden beide kruisingen in de N211 verdiept worden aangelegd. Kosten: bijna 64 miljoen euro. De Wippoldervariant (bijna 42 miljoen) kent een verdiepte kruising bij de Veilingroute, maar een verhoogde kruising bij de Laan van Wateringse Veld. De Westlandvariant zou tot minder overlast moeten leiden voor bewoners, maar dus wel meer geld kosten.

Maar de politiek koos uiteindelijk voor de Wippoldervariant, tot onvrede bij Voogel. 'Er is voor 0,0 procent naar ons geluisterd', beet vertegenwoordiger Jan Voogel de politici toe. 'Maar we geven nog niet op', zei Voogel na afloop van de vergadering. 'We blijven in gesprek met de provincie.'



'Kapitaalvernietiging'

Een ander punt van kritiek op het voorliggende plan was het verdwijnen van de zogeheten verzorgingsplaats, waar nu tankstation BP en hamburgerketen McDonald's een vestiging hebben. Dat zal de provincie veel geld kosten, waarschuwde concessiehouder André van der Goes van Zwethland B.V. 'Als de verzorgingsplaats wordt ingepast in het nieuwe plan, zal het de provincie slechts enkele miljoenen euro's kosten. Maar het schadeloos stellen, als de verzorgingsplaats helemaal niet terugkomt, kost tientallen miljoenen', stelde Van der Goes. 'Dit is kapitaalvernietiging.'

De provincie zal blijven kijken naar een mogelijke nieuwe locatie voor het tankstation en de BP, zegde Gedeputeerde Floor Vermeulen (VVD) toe. Hij zei dat Zwethland B.V. altijd nog de optie heeft om naar de rechter te stappen, maar hij hoopte dat het niet zover hoeft te komen. Ook blijft de provincie - door aandringen van PvdA, VVD, 50PLUS, D66, ChristenUnie-SGP en CDA - in gesprek met bewoners, ondernemers en gebruikers in de omgeving van de weg.



Haast

Volgens de meeste partijen moet er na jaren van praten nu haast worden gemaakt. 'Niet iedereen is tevreden, maar er zijn grenzen in tijd, geld en in veiligheid', vatte Statenlid Frits Paymans (VVD) het samen. Ook PVV'er Bart Privé was het daarmee eens: 'De infrastructuur aan de zuidkant van Den Haag is aan verbetering toe. Dat staat als een paal boven water.'

Partijen als GroenLinks en Partij voor de Dieren probeerden het plan nog tegen te houden. 'Dan kunnen automobilisten maar minder hard rijden of minder hard dan de maximum snelheid. Dat is voor ons geen reden om de weg te verbreden', bracht Bart Canton (Partij voor de Dieren) in. GroenLinks-Statenlid Berend Potjer zei: 'Dit gaat ten koste van twee florerende ondernemingen die moeten worden uitgekocht.'



Start werkzaamheden

Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en SP en oppositiepartijen PVV, ChristenUnie-SGP, PvdA en Groep Zuid-Holland stemden voor het plan van het provincie.

De verbreding van de N211 start in 2021. In 2025 zijn de werkzaamheden weer voorbij en kan het verkeer in beide richtingen over de driebaansweg rijden. Dat is iets later dan gepland, want de provincie had liever gehad dat de weg in 2024 gereed zou zijn, op het moment dat de werkzaamheden aan de A4 beginnen.

LEES OOK: Provincie zet plan door: BP en McDonald's bij Wippolderlaan verdwijnen