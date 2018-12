Gemeente Wassenaar sust zorgen over erfgoed

WASSENAAR - De gemeente Wassenaar kan zich niet vinden in de zorgen van verschillende organisaties over bezuinigingen op het erfgoedbeleid. Volgens wethouder cultureel erfgoed Kees Wassenaar - staat de zorg voor de monumentale panden niet ter discussie.

In een open brief schreven erfgoedvereniging Heemschut, het Cuypersgenootschap en de Nederlandse Tuinenstichting dat ze ongerust zijn over een plan om flink te bezuinigen op het erfgoedbeleid in de gemeente Wassenaar. Kees Wassenaar, wethouder cultureel erfgoed van de gemeente Wassenaar, neemt die zorgen graag weg.

Volgens Wassenaar verandert er weinig op erfgoedgebied als het gaat om de beschermende regels, de zorg ervoor en de aandacht die ervoor is. 'Wat er verandert is dat we de verantwoordelijkheid voor een verantwoorde advisering bij de aanvrager neerleggen. In onze visie is dat geheel volgens de huidige trend van participatie en de insteek van de omgevingswet die er in 2021 gaat komen.'



Verantwoorde onderbouwing

Wat dit betekent is dat een aanvrager volgens de nieuwe regels, als er iets aan een beschermd pand moet gebeuren, voor een goede onderbouwing moet zorgen. De aanvrager zal moeten aantonen dat de aanpassingen op een verantwoorde manier gebeuren en dat het past bij het karakter en het beeld van het erfgoed. Volgens Wassenaar zijn er talloze kundige bureaus die daarbij kunnen helpen.

In het huidige systeem onderzocht de gemeente al deze zaken zelf. 'Dan ging dat nog eens heen en weer, dan werd er een extern advies over ingewonnen of we gingen naar de Rijksdienst erfgoed als we twijfelden. En dat soort wegen kappen we af in de nieuwe procedure.'



Minder afhankelijk van de gemeente

De bezuiniging van bijna 70.000 euro is dan ook grotendeels te danken aan eenvoudiger procedures, minder personeel en minder externe adviseurs. Deze kosten komen terecht bij de aanvrager. Een voordeel is volgens Wassenaar dat de lengte van de procedure hierdoor in handen komt van de aanvrager. 'Hij is minder afhankelijk van de gemeente. Het mes snijdt aan verschillende kanten, in positieve zin.'

Dat Wassenaar ook na de bezuiniging nog goed voor zijn erfgoed zorgt, staat volgens Wassenaar niet ter discussie. 'Alle bestemmingsplannen, alle regelingen, alles blijft gewoon in stand.'

LEES OOK: Grote zorgen over bezuiniging erfgoedbeleid Wassenaar