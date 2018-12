Haags strandtentenbeleid mogelijk in strijd met Europese regels

DEN HAAG - Het Haagse strandtentenbeleid is mogelijk in strijd met Europese regels. Dat werd opgemerkt door de Raad van State tijdens een zitting over een geschil tussen een strandtenthouder en de gemeente Den Haag. Het gezin Boekholt van strandclub LEUK sleepte namelijk de burgemeester en wethouders voor de rechter nadat zij geen vergunning konden krijgen voor hun strandtent.

Er mogen maar twintig strandtenten op het zuidelijk strand van Kijkduin staan. En deze plaatsen waren al vergeven. Daarom kregen de Boekholts geen exploitatievergunning voor hun strandclub LEUK.

Tijdens de zitting werd door de bestuursrechter opgemerkt dat het Haagse beleid rondom strandtenten sowieso mogelijk in strijd is met de Europese Dienstrichtenlijn. Volgens die regels mogen overheden alleen voor een bepaalde tijd een vergunning verlenen aan dezelfde strandtent als er maar een beperkt aantal vergunningen beschikbaar zijn. Dat is om te zorgen dat andere strandtenten die óók een vergunning willen en buiten de boot vallen, ook een kans maken.



'We zijn dat gezeik meer dan zat'

De Boekholts hebben het inmiddels helemaal gehad met de gemeente en de controleurs die elk jaar het bedrijf 'lastig vallen' omdat de strandtent met kinderspeelplaats zich niet aan de regels zou houden. ‘We zitten na jaren door de gemeente van het kastje naar de muur te zijn gestuurd er emotioneel echt doorheen,’ zegt vader Boekholt.

’Wij mogen wel biertjes verkopen, maar die mogen de mensen alleen buiten ons terras en speelterrein opdrinken. Maar zodra ze het biertje op onze stoeltjes en tafeltjes nuttigen zijn we de pineut. Wij kunnen toch niet als politie op eigen terras rondlopen, daar hebben we niet eens tijd voor. We zijn dat gezeik meer dan zat en willen een vergunning zodat we die aan die controleurs kunnen laten zien en wij gewoon rustig ons werk kunnen doen en proberen winst te maken. Want dat is sowieso al moeilijk met die eeuwige verbouwing van de strandboulevard.’



Alsnog vergunning?

De Raad van State gaat onderzoeken of de burgemeester alsnog een vergunning aan de familie Adam Boekholt moet verlenen. In het nieuwe jaar, over een week of zes, doet de bestuursrechter een uitspraak. Maar ongeacht de uitspraak moet de burgemeester zich houden aan de regels van het strand- en horecabeleid van de Europese Dienstenrichtlijn.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is de hoogste bestuursrechter in Nederland. Dat betekent dat zij het hoogste rechterlijke college is dat een uitspraak kan doen over een geschil tussen burger en de overheid. De gemeente Den Haag kon woensdag nog geen reactie geven.

