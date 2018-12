Deel dit artikel:













Rechter: Gouda mag door met sloop Turfmarktkerk De Turfmarktkerk in Gouda | Foto: Omroep West

GOUDA - Gouda kan door met de sloop van de Turfmarktkerk. De rechter oordeelde dat het terecht was dat de gemeente de regie over de sloop had overgenomen van de eigenaar van de kerk Khalid Boutachekourt. Die was naar de rechter gestapt om de regie terug te eisen.

De Turfmarktkerk moet worden afgebroken omdat het vervallen gebouw op instorten staat. Eind oktober greep de gemeente in; omwonenden moesten halsoverkop hun huis verlaten en de gemeente nam de verantwoordelijk van de sloop uit handen van de eigenaar. Kort daarna begon, in opdracht van de gemeente, de sloop van de kerk. De eigenaar draait voor de kosten op. 'Ik ben zwaar gedupeerd', zei hij tijdens de zitting op 13 december. 'De gemeente Gouda sloopt de kerk voor een buitenproportioneel bedrag', aldus Boutachekourt.De gemeente laat weten dat de sloop van de kerk zo snel mogelijk hervat zal worden.