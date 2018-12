Voorschotense Paardendagen officieel immaterieel erfgoed

DEN HAAG - De eeuwenoude traditie van de Voorschotense Paardendagen wordt opgenomen in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. De officiële bijschrijving op de lijst vindt plaats tijdens de Paardendagen in 2019. Immaterieel erfgoed zijn de niet-tastbare gewoontes of gebruiken uit vroegere tijden die men koestert en nu nog doet.

De Voorschotense burgemeester Pauline Bouvy - Koene is verheugd met de mededeling en vooral blij voor de mensen die bij de organisatie betrokken zijn. 'De zichtbaarheid wordt vergroot en de traditie en de mensen die de traditie dragen krijgen blijk van waardering maar ook van respect', laat ze weten.

De Paardendagen bestaan uit een paardenmarkt en een harddraverij die jaarlijks in het laatste weekeinde van juli worden georganiseerd. Die jaarlijkse traditie wordt al in 1200 vermeld wanneer de monniken van de abdij van Egmond het in de annalen opnemen.



Paar dagen langer feesten

Het aantal festiviteiten is de laatste jaren uitgebreid. Zo is er een braderie- streek- ambachten- en curiosamarkt, zijn er demonstraties met paarden en een heuse muziekavond. De komende jaren gaat men de activiteiten voor de kinderen uitbreiden en onderzoeken of er in de nabije toekomst nog een paar dagen langer kan worden gefeest.

In 2003 nam Unesco een nieuw internationaal verdrag aan: het Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed. Met dit verdrag wil de organisatie een toekomst geven aan levende gebruiken, tradities, vaardigheden en rituelen die mensen koesteren en van generatie op generatie doorgeven. Onderdeel van het verdrag is dat elk land het immaterieel erfgoed binnen de eigen landsgrenzen inventariseert en zichtbaar maakt. Doordat de traditie van de Paardendagen wordt opgenomen in de inventaris blijft het voor de toekomst gewaarborgd.

