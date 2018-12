Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Groep de Mos wil opheldering over gevolgen wegversmallingen Een smal stukje op de Laan van Meerdervoort in Den Haag | Foto: Google Maps

DEN HAAG - Het Haags stadsbestuur moet opheldering geven over de effecten van de vele wegversmallingen die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd in de stad. Hart voor Den Haag/Groep de Mos is bezorgd over de doorstroming en ruimte voor hulpdiensten op hoofdroutes. De partij heeft hierover vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

Raadslid Jelle Meinesz noemt onder meer de Laan van Meerdervoort, Javastraat, Erasmusweg, Laan Copes van Cattenburch, Rijswijkseweg, Haagweg, Machiel Vrijenhoeklaan, Zuiderparklaan, Segbroeklaan en de Sportlaan als voorbeelden van wegen die zijn versmald. Meinesz: 'De stad slibt dicht en wegversmallingen zijn slecht voor de doorstroming van het autoverkeer. Uiteraard is ruimte en veiligheid voor de fiets gewenst, maar dat betekent niet dat we onaantrekkelijker moeten worden voor autoverkeer. Daarom wil ik weten hoe er momenteel terug wordt gekeken op herinrichtingen. Veel straten zijn versmald van twee rijstroken naar één per rijrichting. Dit is een halvering.'

Calamiteiten Hij wil daarom weten of de gemeente de gevolgen onderzoekt en bijvoorbeeld ook of de doorstroming van het verkeer uiteindelijk zal verbeteren. Ook wil de partij weten hoe het gesteld is met de hoofdroutes bij calamiteiten. Meinesz: 'Deze routes mogen geen snelheid remmende maatregelen bevatten, zoals drempels. Maar is het dan verstandig om deze wegen te versmallen, waardoor hulpdiensten vervolgens worden vertraagd?'