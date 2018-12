Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Politiek wil pratende trams: 'Hallo, ik ben lijn 3 naar Loosduinen' De tramhalte bij station Hollands Spoor. | Foto: Omroep West

DEN HAAG - De nieuwe trams in Den Haag moeten aan de buitenkant een luidsprekertje krijgen, waardoor bij de haltes informatie klinkt over lijnnummer en bestemming. Zo moeten ook blinde mensen makkelijker met het openbaar vervoer kunnen reizen. Bovendien moet de afstand tussen de ingang van de tram en de perrons zo klein mogelijk zijn. Daarvoor pleiten D66 en GroenLinks in de Haagse gemeenteraad.

De raad praat donderdag over de eisen die worden gesteld aan de nieuwe trams die straks door de stad gaan rijden. D66 en GroenLinks, beide coalitiepartijen, hebben nog een paar aanvullingen op het forse pakket dat al is opgesteld. Zo wil GroenLinks-raadslid Maarten De Vuyst meer aandacht voor visueel beperkte mensen. Het is voor hen vaak moeilijk te bepalen waar een aankomende tram naartoe gaat en welk lijnnummer het is. Het raadslid: 'Veel trams hebben al een intern omroepsysteem. Waarom zou je ook niet een luidsprekertje aan de voorkant installeren, zodat je ook buiten informatie kan verstrekken. 'Hallo, ik ben tram 3 en ga naar Loosduinen', zou daar dan uit moeten klinken.'

Knop De Vuyst geeft aan dat hij ook open staat voor andere oplossingen. Nu al zijn sommige haltes bijvoorbeeld al voorzien van elektronische borden en een knop waarop mensen kunnen drukken om te horen welke tram eraan komt. De Vuyst: 'Als zoiets op alle perrons komt, is dat ook een oplossing. Het zou in ieder geval een grote sprong voorwaarts zijn en het openbaar vervoer een stuk beter toegankelijk maken voor visueel gehandicapten als wij dit soort oplossingen aanbieden.' D66 en GroenLinks willen samen ook een voorstel indienen om ervoor te zorgen dat mensen die in een rolstoel minder last gaan krijgen van de spleet tussen het perron en de nieuwe trams. De Avenio-trams die in 2009 in gebruik werden genomen, werden door problemen met de deuren hoger afgesteld dan vooraf gepland. Daardoor ontstond een grote ruimte tussen deur en perron.

Rolstoel De partijen vinden dat de nieuw aan te schaffen trams toegankelijk moeten zijn voor alle reizigers, met of zonder functiebeperking. Daarom mag er slechts een afstand van vijf centimeter tussen perron en instap zitten en mag het hoogteverschil niet meer dan twee centimeter zijn. 'Wij willen voorkomen dat mensen in een rolstoel straks bij wijze van spreken een aanloop moeten nemen om met de tram mee te gaan,' aldus raadslid Marieke van Doorn (D66).