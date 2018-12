Davina Michelle scoort weer, nu in de Top 2000

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL - Een knallende afsluiter van 2018 voor Davina Michelle. De zangeres uit Nieuwerkerk aan den IJssel is de hoogste Nederlandse binnenkomer in de Top 2000 met haar nummer 'Duurt te lang'. Ze staat op positie 477.

Het succes houdt niet op voor Davina Michelle sinds ze in het programma Beste Zangers de show stal met een cover van het nummer Duurt te lang van Glen Faria. Haar versie werd een nummer 1-hit, waar ze vorige maand nog een gouden plaat voor kreeg.

Nu is het nummer dus de hoogste nieuwe Nederlandse binnenkomer in de lijst en daarvoor kreeg Davina de Top 2000 Award, een nieuwe prijs van NPO Radio 2. Met de award wordt een artiest of band extra in de schijnwerpers gezet.

