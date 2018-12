Deel dit artikel:













Loftrompet voor meester Norad Bos uit Naaldwijk Norad Bos uit Wateringen wint de Loftrompet 2018. (Bron: AVROTROS)

NAALDWIJK - Norad Bos uit Naaldwijk heeft de Loftrompet 2018 gewonnen. Hij krijgt die speciale prijs van de stichting Méér Muziek in de Klas omdat de groepsleerkracht zich op een bijzondere manier inzet voor muziekonderwijs op basisschool St.Jozef in Wateringen. De prijs is 5000 euro, te besteden aan muziekonderwijs.

Bos werkt nog maar een jaar op de St. Jozefbasisschool. Hij heeft voor elkaar gekregen dat zijn school instrumenten kocht voor de muzieklessen. 'Norad is jong, creatief en heeft lef getoond omdat hij middelen om de werkdruk te verminderen heeft weten in te zetten voor muziekonderwijs', aldus het juryrapport. 'Hij bewijst zich nu al als allround leraar en hij heeft in de korte tijd dat hij op zijn huidige school actief is, al veel bereikt. Petje af!'

Het Kerst Muziekgala 2018 De prijswinnaar werd tijdens de tv-opnames van Het Kerst Muziekgala 2018 bekendgemaakt. Tweede Kerstdag is om 20.28 uur bij AVROTROS op NPO 1 te zien hoe Norad op school met zijn prijs wordt overvallen. LEES OOK: Naaldwijker Norad mogelijk beste muziekleraar van Nederland