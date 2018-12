Migrainepatiënten hebben geen vroege kater: 'Rode wijn lokt aanvallen uit'

LEIDEN - Ruim een derde van de migrainepatiënten wijst alcohol aan als uitlokker van een hoofdpijnaanval. Vooral rode wijn wordt door hen bestempeld als boosdoener. Dat concluderen onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) uit een onderzoek onder 2197 migrainepatiënten. Ze beschrijven hun resultaten in het European Journal of Neurology.

Uit eerdere kleinere onderzoeken ontstond het vermoeden dat alcohol en migraineaanvallen samenhangen, maar dit is het eerste grootschalige onderzoek waarin migrainepatiënten is gevraagd naar hun eigen ervaringen met verschillende alcoholische dranken. Meer dan een derde rapporteerde alcohol als uitlokker van een aanval en voor meer dan een kwart van de migrainepatiënten is het een reden om geen alcohol te drinken.

'In de spreekkamer krijg ik dagelijks de vraag hoe het zit met alcohol en migraine', zegt neuroloog Gisela Terwindt van het LUMC, 'zeker met de feestdagen op komst.' De patiënten die alcohol aanwezen als uitlokker van een hoofdpijnaanval, kregen de vervolgvraag om welke drank het precies ging. Bijna 80 procent van hen wees rode wijn aan als boosdoener.



Geen kater

'Het lijkt dus mogelijk niet zo verstandig om rode wijn te drinken bij de kerstmaaltijd', zegt Terwindt. 'Aan de andere kant, rode wijn lokt niet consequent en zeker niet altijd een aanval uit. Het gaat dus waarschijnlijk om een combinatie van uitlokkende factoren die op dat moment spelen.'

De onderzoekers vinden het onwaarschijnlijk dat het om een katerhoofdpijn gaat, omdat de aanval binnen paar uur optreedt na de alcoholinname, terwijl een kater vaak pas de volgende ochtend de kop op steekt. Alcohol zorgt er voor dat de nieren veel water uitscheiden. Door het vochtverlies voelt iemand zich de volgende dag slap en moe en heeft een droge mond. Dit vochtverlies is makkelijk tegen te gaan door tussendoor water te drinken.

LEES OOK: Zo overleef je 1 januari: zes tips om een zware avond achter je te laten