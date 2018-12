Deel dit artikel:













Man bekneld in grijper graafmachine De man kwam vast te zitten in de grijper | Foto: AS Media

OEGSTGEEST - Een man is woensdagavond bekneld geraakt in de grijper van een graafmachine aan het Lotte Stam-Beesepad in Oegstgeest. Hij raakte daarbij gewond.

De grijper van de graafmachine ging dicht met het slachtoffer er nog tussen. Dat is volgens een woordvoerder van de brandweer waarschijnlijk door een fout gebeurd. De brandweer heeft de grijper open gemaakt en de man bevrijd. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen in een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.