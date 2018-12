Bekroning voor 'schaatskoning' Kjeld Nuis: sportman van het jaar

De winnaars van het Sportgala, met Kjeld Nuis in het midden. (Foto: ANP)

ZOETERWOUDE - Kjeld Nuis uit Zoeterwoude is woensdagavond verkozen tot 'sportman van het jaar'. De schaatser van Team Jumbo won begin dit jaar bij de Olympische Spelen in Zuid-Korea goud op zowel de 1000 als 1500 meter. Turner Epke Zonderland en motorcrosser Jeffrey Herlings waren de andere genomineerden.

'Schaatskoning' Nuis kreeg in de Amsterdamse concertzaal AFAS Live de Jaap Eden Trofee uit handen van televisiemaker Jan Versteegh. De aanwezige sporters bepaalden de helft van de keuze. Voor de andere vijftig procent was een vakjury onder leiding van oud-volleyballer Bas van de Goor verantwoordelijk.

Vorig jaar ging de prijs voor beste sportman naar wielrenner Tom Dumoulin. Mark Tuitert uit Hoogmade was in 2010 de laatste langebaanschaatser die de prijs bij de mannen won. Sven Kramer ging hem in 2007 voor.



'Ik heb er keihard voor gewerkt'

Nuis was verbaasd dat hij de prijs kreeg. 'Ik zag mijn naam na Epke Zonderland, die is er bij alle verkiezingen bij. En Jeffrey Herlings is de eerste Nederlandse wereldkampioen motorcross. Dus ik ben heel trots. Ik heb er keihard voor gewerkt', zei Nuis.

Om vervolgens iedereen uit zijn naaste omgeving te bedanken voor alle steun die hij kreeg in zijn schaatscarrière. Daar hoorde Jac Orie ook bij, zijn coach die eerder op de avond ook werd geëerd op het Sportgala.



Sluiter en Orie allebei beste sportcoach van 2018

Raemon Sluiter en de Haagse schaatscoach Orie zijn allebei namelijk verkozen tot beste Nederlandse sportcoach van 2018. Nog niet eerder ging de Jaap Eden Award naar twee coaches. Shorttracktrainer Jeroen Otter was de derde genomineerde.

Sluiter kende een sterk jaar als trainer van tennisster Kiki Bertens. De Wateringse pakte dit jaar drie titels, bereikte de kwartfinales op Wimbledon en mocht meedoen aan de WTA Finals. Bij die seizoensfinale in Singapore kwam ze tot de halve eindstrijd.



Bertens zelf niet genomineerd

Door haar goede prestaties steeg Bertens dit jaar van de 31ste naar de negende plaats op de wereldranglijst. De 27-jarige tennisster was zelf niet genomineerd voor beste sportvrouw van 2018.

Voor schaatscoach Orie was het, na 2003 en 2017, de derde keer dat hij werd uitgeroepen tot beste coach. De schaatstrainer van Team Jumbo behaalde met zijn ploeg bij de Olympische Spelen in Zuid-Korea vier gouden medailles: twee voor Kjeld Nuis en eentje voor Sven Kramer en Carlijn Achtereekte.



'Zuinig zijn op de jeugd'

Orie en Sluiter namen allebei het woord op het podium. Orie deed een oproep om vooral ook de jeugd meer aan het sporten en bewegen te krijgen. 'We moeten zuinig zijn op de jeugd', zei de succesvolle schaatscoach.

Sluiter nam nadrukkelijk Bertens mee in zijn dankwoord. 'Het is een waanzinnig grote eer om dit traject met haar mee te maken. Ze stond vandaag weer vier uur keihard er alles aan te doen om op het hoogste niveau te tennissen. Ze slaat er zelfs het Sportgala voor over.'



Schulting beste Nederlandse sportvrouw

Suzanne Schulting is gekozen tot beste Nederlandse sportvrouw van 2018. De 21-jarige shorttrackster behaalde in februari goud op de 1000 meter bij de Olympische Spelen in Zuid-Korea. Schulting kreeg de voorkeur boven shorttrackster Jorien ter Mors en wielrensters Anna van der Breggen en Annemiek van Vleuten.

De gouden medaille van Schulting was een primeur voor Nederland op de Olympische Spelen. Ze hield met de aflossingsploeg ook nog een bronzen plak aan de Olympische Spelen van dit jaar over. Vorig jaar ging de titel voor beste sportvrouw naar atlete Dafne Schippers.



Baansprinters gekozen tot sportploeg van het jaar

De Nederlandse baansprinters zijn gekozen tot 'sportploeg van het jaar'. Nils van 't Hoenderdaal, Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Matthijs Büchli behaalden in februari van dit jaar op de WK in Apeldoorn de gouden medaille op de teamsprint, het olympische koningsnummer.

De teamsprinters voegden daar in augustus in Glasgow nog de Europese titel aan toe. Roy van den Berg nam in die ploeg de plek in van Büchli. De wielrenners wonnen de verkiezing van de Nederlandse hockeysters en zeilsters Annemiek Bekkering uit Den Haag en Annette Duetz uit Delft.



Mentel voor tweede keer paralympische sporter van het jaar

Bibian Mentel is voor de tweede keer in haar carrière geëerd met de titel 'paralympische sporter van het jaar'. De 46-jarige snowboardster wist op de Paralympische Spelen in Pyeongchang twee gouden plakken te veroveren, op de onderdelen snowboardcross en banked slalom.

Een maand voor de start van de Spelen in Zuid-Korea onderging ze nog haar zoveelste operatie tegen kanker. Mentel werd verkozen boven rolstoeltennisser Diede de Groot, die traint in het Alphense sportcentrum Nieuwe Sloot, en de Nederlandse rolstoelbasketbalsters.



De Ligt uitgeroepen tot talent van het jaar

Matthijs de Ligt is tijdens het Sportgala in Amsterdam uitgeroepen tot talent van het jaar. De verdediger van Ajax ontving in zijn woonplaats van Frank de Boer de zogenoemde Young Talent Award. De Ligt is de eerste voetballer die de prijs ontvangt.

