Dit zijn de eerste beelden van Marwan Kenzari in nieuwe Disneyfilm Aladdin

DEN HAAG - Het is een van de meest verwachte films van 2019: Aladdin. Disney steekt de oude animatiefilm in een nieuw jasje, deze keer met echte acteurs. Woensdag werden de eerste beelden van de remake van de Disneyklassieker vrijgegeven. En daar zat ook een foto bij van Hagenaar Marwan Kenzari als slechterik Jafar.

Meer dan een jaar nadat bekend werd dat de Haagse acteur de rol van Jafar zou gaan vertolken. Jafar is een tovenaar die het opneemt tegen Aladdin en prinses Jasmine, omdat hij zelf sultan wil worden. Nu weten we dan eindelijk hoe Kenzari eruit gaat zien in de film.

Op de vrijgegeven foto zien we Jafar in een zwart met goud gewaad, met in zijn hand de beruchte wonderlamp die centraal staat in de film. Het lijkt erop dat hij in zijn paleis staat.



Sexy Jafar

Het internet ging vorig jaar los toen bekend werd dat de rol van Jafar naar Marwan Kenzari ging. In de animatiefilm is Jafar namelijk niet bepaald knap, maar op social media waren mensen erg te spreken over het uiterlijk van de Hagenaar. Zo vroegen sommige mensen zich af of prinses Jasmine in deze film ook nog voor Aladdin zou kiezen, nu Jafar geen enge oude man meer is.

Wie nog een opfrissertje nodig heeft, dit is hoe Jafar eruit zag in de originele film. Het is overigens nog niet bekend of Kenzari net als zijn geanimeerde tegenhanger ook gaat zingen. Aladdin komt uit in mei 2019.