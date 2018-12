Deel dit artikel:













Hebben deze Noordwijkerhoutse scholieren de kersthit van 2018 te pakken? Derck Eijken, Lukas van Beelen, Djoi Pompe en Abe Zandbergen hopen een kersthit te scoren | Foto: Omroep West

NOORDWIJKERHOUT - 'Wij vonden dat er een lekkere kersthit moest komen en we houden ook heel erg van kerst en vooral kerstmuziek. Daarom hadden we het idee om zelf een kerstnummer te maken', zegt havoscholier Lukas van Beelen van Teylingen College Leeuwenhorst in Noordwijkerhout.

'In the Snow' heet het kerstlied van Van Beelen en zijn de klasgenoten Derck Eijken, Djoi Pompe en Abe Zandbergen uit havo 3. Hierbij hebben ze zelf ook een videoclip opgenomen. Derck heeft de muziek en tekst geschreven van het nummer, Lukas is de leadzanger, Abe heeft de achtergrondmuziek ingezongen en Djoi heeft de videoclip in elkaar gezet. Het kerstlied doet het al goed op YouTube. In slechts twee weken tijd is het lied al bijna 2700 keer bekeken. De jongens hopen een plekje te scoren in de kersthitlijst. LEES OOK: 'Profvoetballer Randy Wolters wordt de nieuwe Frans Bauer'