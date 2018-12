Man dreigt gaskraan open te draaien in woning

DEN HAAG - De politie heeft woensdagavond een man aangehouden die dreigde de gaskraan open te draaien in een woning aan de Steenhouwersgaarde in Den Haag.

De man is de bewoner van de woning. Hij pleegde verzet bij zijn aanhouding. Over de motieven van de man is niets bekend, hij wordt verhoord op het politiebureau.

Volgens omstanders waren er tijdens het incident een vrouw en een baby aanwezig in de woning. Zij zijn nagekeken in een ambulance, waarna ze naar het ziekenhuis zouden zijn gebracht.