Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











West Wekker: Krijg jij een jaar lang gratis donuts? West Wekker | Foto: ANP

DEN HAAG - Vandaag opent op het Spui in Den Haag een nieuwe donutszaak zijn deuren. Voor de eerste klanten heeft de winkel een verrassing in petto. Daarnaast doet de rechter vandaag een uitspraak in de hamermoordzaak. De rechtszaak waarbij een man zijn vrouw zou hebben doodgeslagen, vanwege haar koopverslaving.

Dit kun je vandaag verwachten:

Om 07.00 uur gaat Dunkin’ Donuts aan het Haagse Spui open. De eerste honderd klanten van de firma ontvangen een jaar lang gratis donuts. Wil jij een jaar lang genieten van de suikerlekkernij. Ren dan naar het centrum van Den Haag. Voor de thuisblijvers: een radioversslaggever van Omroep West volgt de opening nauwgezet.

De man die in Zoetermeer zijn vrouw zou hebben doodgeslagen met een hamer, moet als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt elf jaar de gevangenis in. De 65-jarige Aldert P. wordt verdacht van doodslag. P. liet tijdens de rechtszaak weten dat hij zijn vrouw in haar slaap met de hamer op het hoofd had geslagen. Naar eigen zeggen hadden ze eerder ruzie, omdat zijn vrouw Lore een koopverslaving had. Vandaag is de uitspraak in de zaak.

Het weer:

Er is vandaag een zuidwesterwind en gaat het licht regenen. Het wordt opnieuw 9°. Vrijdag valt er ook regen wel wordt het dan 13°.



Beeld: Meteogroup

Ga je vandaag met de auto op pad? Check dan Er is vandaag een zuidwesterwind en gaat het licht regenen. Het wordt opnieuw 9°. Vrijdag valt er ook regen wel wordt het dan 13°.Ga je vandaag met de auto op pad? Check dan hier de files. Dit moet je ook nog weten:

Negentig jaar geleden overleed kunstenaar Jan Toorop. De man die woonachtig was in onder andere Delft, Leiden, Katwijk en Den Haag was een van de belangrijkste Nederlandse kunstenaars aan het einde van de negentiende eeuw. In het Haags Gemeentemuseum -dat vanaf volgend jaar een andere nieuwe naam krijgt- zijn een aantal van zijn kunstwerken te vinden.

De kaartverkoop van het concert van P!nk op het Malieveld start vandaag. De Amerikaanse zangeres treedt op 11 augustus op in Den Haag. Het concert hoort bij de 'Beautiful Trauma World Tour' van de zangeres.

Vanavond op TV West: Het Familiebedrijf:

In de nieuwe serie ‘Het Familiebedrijf’ werpt Fred Zuiderwijk een blik in de woon- en werkkamer van Haagse en Scheveningse ondernemersfamilies zoals de familie Van Asselt (‘t Goude Hooft), de familie Ludovici (De Waterreus), de familie Simonis (Simonis Vishandel) en de familie Hessing (Bakkerij Hessing). In de nieuwe serie ‘Het Familiebedrijf’ werpt Fred Zuiderwijk een blik in de woon- en werkkamer van Haagse en Scheveningse ondernemersfamilies zoals de familie Van Asselt (‘t Goude Hooft), de familie Ludovici (De Waterreus), de familie Simonis (Simonis Vishandel) en de familie Hessing (Bakkerij Hessing). We volgen verschillende verhaallijnen en ontwikkelingen van zowel het gezin als het familiebedrijf in het heden en het verleden. En wat zijn de verhalen achter hun familiefoto’s? Wie is de drijvende kracht van het familiebedrijf en hoe is het om deel uit te maken van een ondernemersfamilie? In deze aflevering: Scharrelslagerij ’t Oude Ambacht aan de Reinkenstraat in Den Haag van John en Ineke Warrington.