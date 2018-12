Docent Ton zoekt opnieuw de ijskou van Siberië

DEN HAAG - Ton van den Hout uit Den Haag is weer onderweg. De 'man met de warme jas' is weer onderweg naar zijn favoriete stek in de vrieskou van Siberië. De leraar Engels en rekenen op het ROC Mondriaan gebruikt opnieuw zijn schoolvakantie voor een ijskoude studiereis, 14.000 kilometer verderop.

Na het succes van zijn 'studiereis' tijdens de voorjaarsvakantie naar Jakoetsk is hij nu uitgenodigd voor een aantal gastcolleges op Russische scholen, onder meer over het Nederlandse onderwijs. Deze reis brengt hem naast Jakoetsk naar plaatsen met exotische namen als Churapcha, Ytyk Kuel en Oymykon.

'In al deze steden ga ik vragen van studenten, docenten en belangstellenden beantwoorden over Nederland', zegt Ton op zijn weblog. 'Heb bundeltje PowerPoints en video's over Nederland bij me.'



Gangpadplek

Maar hij gaat ook leuke dingen doen: 'Ik ben uitgenodigd om mee te gaan vissen, om mee te gaan zwemmen in een warmwaterbron en om een presentatie te geven voor een soort Rotary club.'

Het was nog even spannend voor de 60-jarige Hagenaar. Tot gisteren was het afwachten of hij wel een visum kreeg voor Rusland. Vanuit het vliegtuig meldt Ton zich woensdagavond voor het eerst. 'Van vorig jaar weet ik nog hoe claustrofobisch ik werd, vooral als er twee Russische Reuzen naast je liggen te snurken. De dame bij de bagageband heeft me gelukkig helemaal achterin het toestel aan het gangpad gezet.'



De jas stuurde hem op reis

Zijn liefde voor de kou begon met dat Ton dit jaar verliefd werd op een hele warme maar ook dure jas. Om hem 'te mogen' kopen, verzon hij een studiereis naar Siberië. Tijdens de krokusvakantie deed hij daar bij een temperatuur van veertig graden onder nul allerlei testjes die zijn leerlingen voor hem hadden bedacht. Alleen de proef 'wildplassen in de vrieskou' heeft hij overgeslagen.

