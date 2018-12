Deel dit artikel:













13 uur in een slaapzak voor een jaar lang gratis donuts: 'Het is een ervaring!' 'Het was het meer dan waard' | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Waar men vroeger in de rij lag voor een felbegeerd concertkaartje, zo stonden er vanaf woensdagavond honderden mensen in de rij voor de nieuwe winkel van de Dunkin' Donuts. Aan het Spui in Den Haag opende de donutspeciaalzaak donderdagochtend haar deuren en gaf de eerste honderd klanten een jaar lang gratis donuts. Reden genoeg voor mensen om een nacht door te halen op de harde klinkers van het Spui.

'Het was eerlijk gezegd niet mijn idee', biecht een nachtbraker op aan Radio West-verslaggeefster Renske van der Zalm. 'Ik ben op het laatste moment door mijn vrienden overgehaald.' Het groepje jongens stond vanaf 20.30 uur woensdagavond voor de deuren van de nieuwe Dunkin' Donuts, van origine een Amerikaanse keten. Om 01.00 uur werd hun wachten verstoord door een flinke regenbui. 'Als je eenmaal daar doorheen bent, dan ga je niet meer naar huis', aldus de wachtende dontliefhebber, die zich met karton had gewapend tegen de regendruppels.



Een jaar lang gratis donuts Maar dan heb je ook wat. Dunkin'' Donuts gaf de eerste honderd klanten een jaar lang gratis donuts. Dat is een nacht lang in een slaapzak op het tochtige Spui zitten meer dan waard, volgens de winnaars. 'En ook voor de ervaring!' Om 07.00 uur gingen de deuren van de donutwinkel open. Voordringers maakten geen schijn van kans, de eerste honderd mensen die bij de winkel aankwamen moesten een formulier invullen om zeker te zijn van 365 dagen donuts. 'Het was die dertien uur wachten meer dan waard!', zegt een man die zijn jaarpas in ontvangst neemt. En nu een paar uur slapen, 'maar daarna gewoon naar het werk!'

Actievoorwaarden Aan een jaar lang gratis donuts, zitten wel wat regels verbonden. Op de site van de keten is te lezen dat winnaars per week een doos met zes donuts mogen ophalen, 52 weken lang. Dit mag alleen bij de vestiging in Den Haag, waar de mensen voor in de rij hebben gestaan.