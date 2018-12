Tientallen mensen kamperen op het Spui voor jaar gratis donuts

DEN HAAG - Een gek gezicht op het Spui in Den Haag. Tientallen mensen kamperen daar vannacht. Niet omdat ze nergens anders heen kunnen, maar omdat ze kans willen maken op een jaar gratis donuts.

Amerikaanse keten Dunkin' Donuts opent donderdag om 7.00 uur de deuren van het nieuwe filiaal, dat het grootste van de winkels in Nederland wordt. Daar hoort een openingsstunt bij: de eerste honderd klanten krijgen een jaar lang gratis donuts.

Voor het pand zijn hekken neergezet, waartussen tientallen mensen plaats hebben genomen. De meeste van hen hebben stoeltjes of slaapzakken bij zich. Ze hebben mazzel: het gaat niet vriezen vannacht. Er is beveiliging aanwezig om alles in goede banen te leiden.