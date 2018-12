Hommeles in Zuid-Hollandse PVV-fractie

DEN HAAG - De fractie van de PVV in Zuid-Holland zit in zijn maag met Statenlid Jeffrey Rijken. Rijken, sinds 2015 Statenlid, komt niet op de kandidatenlijst van de PVV in Zuid-Holland voor de Provinciale Statenverkiezingen en daar is Rijken verbolgen over. Hij verlaat de partij na de verkiezingen in maart.

'Ik heb telefonisch de mededeling gekregen dat ik na tien jaar politiek gedwongen moet stoppen', zegt Rijken in een interview met Omroep West. 'Ik mag geen Statenlid meer zijn voor de PVV. Ik heb met pijn in het hart kennis daarvan genomen. En vandaag (woensdag, red.) heb ik ook gehoord dat het woordvoerderschap mij ook wordt ontnomen.'

PVV-fractievoorzitter Henk de Vree heeft een andere lezing. Samen met Statenlid Bart Privé is hij verantwoordelijk voor de vaststelling van de kandidatenlijst. De Vree: 'Ik heb hem gebeld om hem te waarschuwen. We zouden als fractie bij elkaar komen en dan de lijst bekendmaken. Hij is de enige van de huidige groep die niet terug zou komen. Dat is pijnlijk en dat wilde ik hem graag van tevoren laten weten.'



Telefoongesprek

Rijken wilde in het telefoongesprek met De Vree weten waarom hij niet op de kandidatenlijst werd gezet. De Vree wilde dat niet telefonisch uitleggen, maar in een gesprek onder vier ogen. 'Ik heb hem aangeboden om hem dat keurig uit te leggen, maar van die uitnodiging is geen gebruik gemaakt', zegt de fractievoorzitter.

De Vree is naar eigen zeggen van goede wil. 'Ik heb het Jeffrey van harte willen uitleggen. Ik snap dat het voor hem niet leuk is dat hij niet terugkomt. Maar als je niet op zo'n uitnodiging ingaat, dan diskwalificeer je ook jezelf. Maar hij vat het nu persoonlijk op, maar het is niet iets persoonlijks. Ik betreur het dat hij niet van onze uitnodiging gebruikt heeft gemaakt.'





'Niet tevreden over Jeffrey'

'Wij zijn niet heel tevreden over Jeffrey', verklaarde De Vree de keuze om Rijken niet op de lijst te zetten. 'Ik heb een lijstje met punten opgesteld, die ik hem wilde voorleggen. Ik wil niet in details treden - dat doe ik in elk geval nu niet, vóórdat ik dit aan hem heb kunnen vertellen.'

Opvallend was dat Rijken woensdag tijdens de Provinciale Statenvergadering niet het woord kreeg, terwijl er een onderwerp op de agenda stond dat hij eerder nota bene zelf heeft geagendeerd, namelijk de geheimhouding rond het warmtedossier. Volgens De Vree mocht Rijken niet het woord voeren, omdat hij niet aanwezig was bij het fractieoverleg. Vanwege zijn afwezigheid is toen besloten om een PVV-collega het woord te geven tijdens de vergadering van de Provinciale Staten.





'Niet uit de fractie zetten'

Voorlopig blijft Rijken Statenlid namens de PVV in Zuid-Holland. Hij zal alleen aanwezig zijn tijdens de vergaderingen van de Provinciale Staten, waar de besluiten worden genomen. Commissievergaderingen laat hij aan zich voorbijgaan. PVV'er De Vree is niet van plan om hem uit de fractie te zetten en wil nog steeds met hem in gesprek.

Rijken denkt niet aan afsplitsen of stoppen. Rijken: 'De PVV betaalt niet mijn salaris, ik word betaald door de belastingbetaler. De komende drie maanden zal ik aanwezig zijn om hun te dienen. Zij hebben mij met voorkeurstemmen vier jaar geleden gekozen. Daar ben ik nog steeds ontzettend dankbaar voor, dus die tijd zit ik gewoon vol uit.'



Niet onverwacht

Het voorval komt niet geheel onverwacht. Rijken staat bekend als politicus die intern kritiek leverde op de koers van de fractie en de PVV. Iets dat binnen deze partij niet altijd wordt gewaardeerd. Toch is er wel waardering van de andere Statenleden voor zijn verdiensten, bemerkte Rijken; zelfs uit zijn eigen fractie.

Rijken: 'Je hebt vier jaar lang samengewerkt met hen, dus je hebt toch een band opgebouwd. Ik kan zeggen dat - na de mededeling van maandag - de band niet met iedereen goed is, maar over het algemeen draag ik de PVV nog steeds een warm hart toe. Ik hoop ook dat de PVV een goed resultaat haalt in maart om het kabinet via de Eerste Kamer weg te krijgen.'



PVV-collega eerder opgestapt

Het is niet voor het eerst deze periode dat het knettert bij de achtkoppige PVV-fractie in Zuid-Holland. Eind 2017 stapte PVV'er Jan Zwerus uit de PVV. Hij nam zijn zetel mee en begon zijn eigen fractie, genaamd Groep Zuid-Holland. Zwerus voelde zich onvoldoende gehoord bij het werven van lokale PVV-kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, meldde RTV Rijnmond. Verder was hij niet te spreken over de communicatie binnen de partij. Door het vertrek van Zwerus heeft de PVV in Zuid-Holland nu nog zeven zetels, daardoor verloor het haar positie als tweede partij van de provincie.

Rijken was eerder gemeenteraadslid namens Leefbaar Rotterdam. Hij denkt er over na terug te gaan naar zijn roots. 'Ik denk dat ik weer lid word van het oude nest. Ik ben ooit begonnen bij Leefbaar Rotterdam, toen heb ik de overstap gemaakt naar de PVV. Toen de PVV ook in Rotterdam actief werd, heb ik ook mijn lidmaatschap van Leefbaar opgezegd, omdat ik vond dat ik mijn PVV-Statenlidmaatschap en mijn Leefbaar-lidmaatschap niet met elkaar kon combineren. Nu ben ik alleen nog in mijn hart PVV'er, maar niet in uitvoering.' Rijken denkt erover na om een boek te schrijven over zijn politieke loopbaan.



Volledige kieslijst

In januari wordt de volledige kandidatenlijst van de PVV bekendgemaakt.

