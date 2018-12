Apotheken omgeving Leiden twee uur dicht vanwege demonstratie

LEIDEN - Apothekers demonstreren donderdagmiddag tegen het nieuwe beleid van verzekeraar Zorg en Zekerheid, dat vanaf 1 januari in werking gaat. Daarom gaan tussen 12.00 uur en 14.00 uur tientallen apotheken in Leiden om omgeving dicht. De apothekers hopen zo een vuist te maken tegen de nieuwe regels, waaronder het wegvallen van de vrije medicijnkeuze.

Vorige week kregen de apothekers de nieuwe regels te horen. Vanaf 1 januari bepaalt Zorg en Zekerheid zelf welke medicijnen patiënten moeten gaan slikken, in plaats van dat een arts dat beslist. Dit zorgt voor veel onrust bij de patiënten, want andere medicijnen betekent meer kans op bijwerkingen, zeggen de apothekers.

Apothekers zijn veel tijd kwijt om dit beleid uit te leggen, in plaats van dat zij hun tijd kunnen besteden aan zorg. Ook zijn de apothekers bang dat andere bijwerkingen zorgen voor meer ziekenhuisopnames in de toekomst. Nu worden medicijnen met een reden per patiënt gekozen, wat volgens de demonstrerende apothekers heeft gezorgd voor een afname van de ziekenhuisopnames.





Premies laag houden

De woordvoerdster reageert verrast op het protest van de apothekers. Volgens haar is overleg 'altijd mogelijk'. Dat de apothekers pas vorige week het contract onder ogen kregen, wordt betreurd. Daarom krijgen apothekers langer dan normaal de tijd om te reageren om het voorstel: tot 20 januari.

Het plan om één variant medicijnen aan te bieden, is volgens Z&Z nodig om de zorgpremies laag te houden. 'Zo kunnen we een inkoopvoordeel behalen.' Tevens betalen verzekerden geen eigen risico over het vooraf gekozen medicijn.



Petitie

Tussen 12.00 uur en 14.00 uur zijn de aoptheken in Leiden en omgeving dicht. De demonstranten gaan dan een petitie aanleveren op het kantoor van Zorg en Zekerheid. De dienstapotheek blijft open voor noodgevallen.