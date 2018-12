Deel dit artikel:













HTM wil trams op zonne-energie laten rijden

DEN HAAG - Als het aan het Haagse openbaarvervoerbedrijf HTM ligt, rijden de drukste tramlijnen straks volledig op zonne-energie die direct afkomstig is van een zonnepark vlakbij de tramsporen. Ook wil HTM zonne-energie in accu's opslaan die stroom leveren aan de trams als er geen of weinig daglicht is. 'Het is dan voor het eerst in Nederland dat zonnepanelen hun energie direct aan de bovenleiding van de trams leveren', aldus HTM.

Dagelijks reizen ruim 85.000 mensen tussen Zoetermeer en Den Haag met de HTM tramlijnen 3 en 4 van de RandstadRail. Een deel van dit traject gaat langs een braakliggend terrein in de Haagse wijk Mariahoeve, tussen de haltes Laan van Nieuw Oost-Indië en Voorburg 't Loo. Daar wil HTM zonnepanelen en accu's plaatsen. Doordat dit zonnepark dicht in de buurt van de tramsporen ligt, is het mogelijk direct energie te leveren aan de bovenleiding. 'Daardoor gaat er geen energie verloren', aldus een HTM-woordvoerder. Wanneer deze groene plannen van HTM precies gerealiseerd gaan worden, kan HTM nog niet zeggen: 'Het is heel moeilijk daar een precieze datum aan te hangen, want nog niet alle vergunningen zijn rond', aldus de woordvoerder. 'Met de gemeente Den Haag is alles geregeld, maar we wachten nog op een andere overheidsinstantie. Als zij over de brug komen, gaan we dit sowieso realiseren in 2019.'