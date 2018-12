Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











11 jaar cel voor man die zijn vrouw met hamer doodsloeg Aldert P. voor de rechter. (Tekening: Theresa Hartgers)

ZOETERMEER - De man die in februari zijn vrouw Lore (53) doodsloeg met een hamer in hun huis in Zoetermeer, moet elf jaar de cel in. Dat is dezelfde straf als de eis van het Openbaar Ministerie (OM). De 65-jarige Aldert P. sloeg zijn vrouw dood, omdat ze een koopverslaving had. P. bewaarde het lichaam van Lore nog bijna twee dagen in een kast in de woonkamer in hun huis aan de Notarisappelhof, voordat de politie haar vond.

Geschreven door Anniek Enthoven

Politie- en rechtbankverslaggever

Op 26 februari stond de politie 's middags bij Aldert P. aan de deur. De werkgever van Lore vertrouwde het niet, omdat de vrouw niet op haar werk was verschenen en had de politie gebeld. Aldert P. lag op de bank en bekende direct aan de agenten dat zijn vrouw dood in de kast lag. P. vertelde twee weken geleden tijdens de rechtszaak dat hij zijn vrouw op de bank voor de televisie met een vuisthamer op het hoofd had geslagen. De twee hadden voor de zoveelste keer ruzie gehad over de koopverslaving van Lore. 'Ze wilde niks terugbrengen. Toen de film was afgelopen, is het me eigenlijk overkomen. Ik heb de hamer gepakt en op haar hoofd geslagen.'

Psychose Het Openbaar Ministerie eiste 11 jaar cel tegen Aldert P. Zijn advocaat vond de eis van het OM te hoog, omdat zijn cliënt verminderd toerekeningsvatbaar zou zijn geweest. Volgens zijn advocaat had P. mogelijk een psychose en was hij depressief. De rechter oordeelde dat P. volledig toerekeningsvatbaar was tijdens zijn daad. 'Hij is op zeer gewelddadige wijze tekeer gegaan en is zeer respectloos omgegaan met haar lichaam,' zei de rechter in haar vonnis. Ook heeft de rechter meegewogen dat P. nooit echt antwoord heeft willen geven op de vraag waarom hij Lore doodsloeg die avond.

LEES OOK: Koopverslaving vrouw aanleiding voor moord Zoetermeer: 'Ze wilde niks terugbrengen'