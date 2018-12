Deel dit artikel:













11 jaar cel voor moord op vlogger Parsa010 uit Zoetermeer Foto: Media TV

ZOETERMEER - De hoofdverdachte van de moord op de Zoetermeerse vlogger Parsa Maboud moet elf jaar de cel in. Dat heeft de rechtbank donderdag besloten. Tegen de 25-jarige Sidar D. uit Dordrecht was zestien jaar geëist. Zijn medeverdachte - een 25-jarige man uit Rotterdam - is vrijgesproken. Tegen hem was zes maanden cel geëist vanwege wapenbezit en vernieling.

Parsa Maboud, die vlogde onder de naam Parsa010, werd op 28 mei 2017 doodgeschoten tijdens een barbecue in de voortuin van een vriend in Rotterdam. De schutter en het slachtoffer kenden elkaar uit de drugswereld. Maboud inde geld bij personen die Sidar D. nog moesten betalen. Er zou een conflict zijn ontstaan over de beloning die Maboud voor zijn diensten kreeg. Dat zou ertoe geleid hebben dat Maboud, vermoedelijk in september 2016, de verdachte beroofde van 25.000 euro. Die wilde op zijn beurt wraak nemen voor deze overval met de fatale schietpartij tot gevolg. LEES OOK:

