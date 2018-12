Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Spui tijdelijk afgezet na vondst onbeheerde tas Foto: Richard Mulder Foto: Richard Mulder

DEN HAAG - Het Spui in Den Haag is donderdagochtend ongeveer een uur afgezet geweest, nadat er een onbeheerde tas is gevonden. De tas lag op de kruising met de Grote Marktstraat.

De Technische Explosieven Voorverkenningsdienst (TEV) heeft onderzoek gedaan naar de tas. Er bleek geen explosief of andere gevaarlijk materiaal in te zitten. De tas is meegenomen door de politie. Agenten hebben bij het Spui drie mannen aangehouden. Ze hebben vermoedelijk een valse melding gedaan, zegt een politiewoordvoerder. Door de afzetting konden verschillende trams niet stoppen bij de halte Spui.