Met 66 kilometer per uur over A12 voor een lagere pensioenleeftijd

DEN HAAG - Wie vanmiddag van Utrecht naar Den Haag rijdt, moet mogelijk rekening houden met wat vertraging. Over de A12 rijdt namelijk een colonne met 66 kilometer per uur naar Den Haag. Daar overhandigen de demonstranten een 'pensioenultimatium' aan het kabinet. De vakbonden willen dat de pensioenleeftijd 66 wordt en dat er meer geld beschikbaar komt om grote pensioenproblemen op te lossen.

Volgens de FNV komen er zo'n vijfhonderd mensen naar Den Haag, in tientallen auto's en een paar bussen. Aan de actie doen delegaties mee uit veel verschillende alle sectoren: bouwwerkers, chauffeurs, metaalarbeiders, zorgmedewerkers, fabrieksarbeiders, maar ook senioren, ambtenaren, uitzendkrachten, zelfstandigen en uitkeringsgerechtigden.

Het is de bedoeling dat de colonne om 13.15 uur aankomt op de Koekamp. Een uur later wordt het 'pensioenultimatium' overhandigd aan het kabinet. De inzet is een goed pensioen voor iedereen, óók voor mensen met een flexcontract en zzp'ers. De bonden willen dat mensen op tijd kunnen stoppen met werken en dan kunnen rekenen op 'een fatsoenlijk inkomen'.

