Imam Fawaz dient klacht in tegen Nederland na gebiedsverbod Den Haag

DEN HAAG - Imam Fawaz Jneid heeft een klacht ingediend bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Jneid kreeg een gebiedsverbod voor twee Haagse wijken: de Schilderswijk en Transvaal. Dit omdat hij hier jongeren zou aansporen tot jihadisme.

In 2017 werd Jneid door een rechter een gebiedsverbod opgelegd voor de twee wijken. Jneid vocht deze uitspraak al eerder aan in hoger beroep, zonder succes. Het verbod is inmiddels al twee maal verlengd.

De imam gaat nu via het Europees Hof voor de Rechten van de Mens deze beslissing aanvechten. Volgens Human Rights Lawyers 'leiden de verweten roepen van Jneid niet tot geweld of terrorisme'. 'Het Openbaar Ministerie heeft de uitspraken onderzocht en niet strafbaar bevonden', aldus het persbericht. 'Zijn grondrechten worden op deze wijzen beperkt.'

