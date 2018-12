Deel dit artikel:













Sloop Turfmarktkerk Gouda hervat De Turfmarktkerk in Gouda | Foto: Omroep West

GOUDA - De sloop van de Turfmarktkerk in Gouda is donderdag hervat. De rechter oordeelde woensdag dat de gemeente Gouda door mag gaan met de sloop. Het gebouw is vervallen en staat op instorten.

De gemeente nam de verantwoordelijkheid van de sloop uit handen van de eigenaar van de kerk Khalid Boutachekourt. Hij stapte vervolgens naar de rechter, maar die besloot in zijn nadeel. De eigenaar draait op voor de kosten van de sloop. Hij voelt zich zwaar gedupeerd, zei hij eerder tijdens een zitting.