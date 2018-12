Het oneindige zoeken van Escher in een documentaire

DEN HAAG - Eindeloze trappen die niet kloppen en vogels die vissen worden. De meeste mensen kennen wel een paar werken van kunstenaar en graficus Maurits Cornelis Escher. Maar wie was Escher écht? De documentaire 'Escher: Het oneindige zoeken', toont een indringend beeld van de wereldberoemde graficus vanuit zijn eigen perspectief. Deze documentaire wordt zondag 23 december éénmalig om 15.00 uur uitgezonden op TV West.

Escher schreef in 1969: 'Op de wereld is maar een persoon die een film over mijn werk kan maken, dat ben ikzelf'. Twee Hagenaars, documentairemaker Robin Lutz en kunsthistorica Marijnke de Jong gingen die uitdaging aan en laten aan de hand van honderden brieven, artikelen en dagboeken de graficus zijn eigen verhaal vertellen. Daarbij zitten ook niet eerder openbaar gemaakte brieven.

Escher was niet alleen kunstenaar, maar ook echtgenoot en vader. Zijn zonen George (92) en Jan (86) vertellen in de documentaire over hun vader die een gecompliceerde man was. Eerder vertelde Lutz hierover: 'Escher was niet makkelijk om als man of vader te hebben. Hij sloot zich op in zijn werkkamer, daar moest hij werken. Dat levert natuurlijk wel problemen op. Zijn vrouw had het niet makkelijk en had psychologische problemen.'



Liefde tussen zijn ouders

Ook al waren er problemen, jongste zoon Jan Escher zag wel dat er liefde was tussen zijn ouders. 'Zijn vader was enorm bedroefd dat zijn echtegenote zo'n moeite had met haar psychologische problemen en dat hij zo weinig heeft kunnen helpen. Maar aan de andere kant werd hij door zijn werk opgeslokt', aldus Lutz bij Omroep Friesland.

De documentaire volgt de reis van Eschers leven; de zoektocht naar inspiratie, de reizen door Italië, Zwitserland en Spanje en hoe hij tot zijn grote werken kwam. Hij vertelt over zijn verwondering, zijn angsten, twijfels en successen, en geeft zijn visie op zijn eigen werk.



Uitzending

De Westdoc 'Escher: Het oneindige zoeken', wordt op zondag 23 december om 15.00 uur uitgezonden op TV West.