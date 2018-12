Deel dit artikel:













Naaldwijker in hoger beroep in principiële wietzaak Foto Omroep West

NAALDWIJK - René Barendse gaat in hoger beroep tegen het oordeel van de rechter over de vijf wietplanten in zijn tuin. De rechtbank oordeelde op vrijdag 14 december dat de Naaldwijker de wet had overtreden met de planten, die hij gebruikte om cannabisolie te maken tegen zijn chronische rugpijn.

Ondanks de schuldigverklaring legde de rechter geen straf op, omdat het om een principiële zaak gaat. Na de uitspraak zei zijn advocaat: 'Bijna zeker te weten in hoger beroep te gaan.' Donderdag bevestigde Barendse zelf tegenover Omroep West het hoger beroep. De amateurteler deed aangifte tegen zichzelf, omdat hij duidelijkheid wilde. Wiet halen uit een coffeeshop is volgens de Naaldwijker geen optie voor hem. Dat zou niet de juiste wiet zijn om zijn pijn te onderdrukken, aldus Barendse.