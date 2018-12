Hartverwarmende reacties op verhaal eenzame Simone: 'Kom hier Kerst vieren'

DEN HAAG - 'Je bent welkom voor een glas wijn', 'Kom een bakkie doen' of 'Wil je Kerst bij mij vieren?' Het is slechts een greep uit de vele reacties op het verhaal van Simone (60), dat Omroep West woensdag uitzond. Tegen Johan Overdevest vertelde Simone geëmotioneerd dat ze zich eenzaam voelt. Ze wil graag nieuwe mensen leren kennen.

Simone woont in een kleine kamer in een Haags verzorgingshuis. Halsoverkop is ze onlangs uit Spanje vertrokken toen haar relatie na jaren op de klippen liep. 'Met twee koffers en mijn huisdiertjes ben ik naar Den Haag gekomen. Ik heb geen familie, ik heb geen kinderen, ik ben hier alleen', zei Simone huilend in een aflevering van de serie 'Ik denk aan jou'.

In korte tijd kwamen er reacties vanuit het hele land. Marcelle (45) uit Friesland stuurde: 'Je lijkt me een fantastische vrouw. Als je van de mooie Friese natuur wilt genieten, nodig ik je harte bij ons uit. De kosten voor benzine of een treinkaartje krijg je natuurlijk van ons.'



Kom je Kerst vieren?

Khadija uit Amsterdam is voor het eerst in 16 jaar alleen met Kerst en vraagt of Simone zin heeft het bij haar te komen vieren. 'Ze kan ook in de kamer van mijn dochtertje blijven slapen, zij is toch bij haar vader.'

Thom (28) uit Leiden nodigt Simone uit voor een etentje bij hem thuis. 'Mijn vriend is chefkok en ik hobbykok. Ik hoop dat ze durft te komen, dan ga ik lekker voor haar koken.'



'Alle berichten beantwoorden'

Simone mag ook aankloppen bij Yvonne (60): 'Ik woon alleen met vijf katten. Je bent van harte welkom om een bakkie te komen doen of een vorkje mee te prikken. Ik heb het niet breed, maar een bordje spaghetti kan er altijd wel af.'

Simone vindt de reacties 'overweldigend' en 'hartverwarmend'. Zoveel mailtjes en telefoontjes had ze nooit durven hopen, laat ze weten. Ze is van plan alle reacties te beantwoorden, maar door de hoeveelheid lukt dat misschien niet meer deze week. 'Ik ga met een veel beter gevoel de kerstdagen in.'

