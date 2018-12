Enorm tekort aan bedrijventerreinen Westland

WESTLAND - Het Westland heeft dringend behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen. Maar daar is bijna geen ruimte meer voor. De gemeente is min of meer volgebouwd. Uit onderzoek van de gemeentes Rotterdam en Westland blijkt dat er tot 2030 een tekort ontstaat van 28 tot 33 hectare bedrijfsgrond in Westland en Hoek van Holland. Dat zijn zo'n zestig voetbalvelden.

Vooral transportbedrijven hebben behoefte aan ruimte. Bedrijventerrein Honderdland in Maasdijk is één van de grote spelers in het Westland. Bedrijfsmakelaar Elco Bouwmeester: 'Alle kavels hier zijn gereserveerd, ik heb zelfs een wachtlijst van bedrijven. Er is enorme behoefte aan bedrijfsruimte.'

Merkt ook Anton Filippo van het bedrijf Logistic Business Partners in Maasdijk. Dat bedrijf verhandelt allerlei exotische vruchten. De enorme stijging in de vraag naar exotisch fruit zorgt momenteel voor een economische boost. 'Westland is het logistieke hart van Europa. Exotisch fruit uit Azië is erg populair nu. We hebben hier ook de kennis en mogelijkheden om zaken te laten rijpen, verpakken en distribueren.'

Sloop kassen

Bedrijventerrein ABC Westland in Poeldijk heeft nog wel uitbreidingsruimte. De afgelopen jaren is zestien hectare glastuinbouw aangekocht in de omgeving. De ruimte wordt nu verpacht aan tuinbouwbedrijven totdat sloop van de kassen nodig is voor uitbreiding. Maar de kans is aanwezig dat bij de huidige groei bedrijven zullen vertrekken uit het Westland.

Bedrijfsmakelaar Bouwmeester denkt aan Barendrecht of Ridderkerk, waar nog wel ruimte is. 'Bedrijven zullen het Westland niet snel verlaten, maar als er één schaap over de dam is...' Wat moet er dan gebeuren volgens Bouwmeester? 'Je komt op een gevoelig punt in het Westland. Hoeveel glastuinbouw mag er weg om groei mogelijk te maken? Dat is de vraag.'



Verschillende scenario's

De gemeente Westland gaat in de eerste helft van 2019 verschillende scenario's uitwerken om toch in de behoefte te kunnen voorzien. Ook de provincie Zuid-Holland wordt daarbij betrokken.

