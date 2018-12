Wassenaar spant de kroon met 'meeste kerstkaarten'

WASSENAAR - De meeste kerstkaarten worden bezorgd in Wassenaar. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Greetz. Gemiddeld krijgt iedere Wassenaarder acht kerstkaarten; met ruim 26.000 inwoners komt dit neer op bijna 210.000 exemplaren.

Volgens het onderzoek van Greetz, online platform voor persoonlijke verrassingen en marktleider in Nederland op het gebied van digitale wenskaarten, scoort Zuid-Holland sowieso goed. Achter koploper Wassenaar maken Barendrecht (6,9 kerstkaarten per inwoner), Papendrecht (6,8) en Zoetermeer (6,1) de top-4 van steden en dorpen met de meeste ontvangen kerstkaarten compleet.

Maar hoewel Zuid-Holland weliswaar de bovenste vier posities per plaats inneemt, is het niet de provincie waar kerstkaarten het populairst zijn. Over het geheel genomen zijn de meeste juist naar adressen in Drenthe verstuurd. Die provincie spande vorig jaar ook al de kerstkroon. Friesland en Groningen zijn de nummers 2 en 3, Limburg staan onderaan de lijst.

