Politie vindt getuige in zaak Wilders-dreiger

DEN HAAG - De politie weet wie de 'belangrijke getuige' is in de bedreigingszaak van Geert Wilders. Afgelopen augustus werd een 26-jarige man uit Pakistan aangehouden die Wilders bedreigde in een videoboodschap op YouTube, opgenomen op station Den Haag Centraal. Dat meldt de politie donderdag.

De politie wil weten wat de getuige nog weet van de verdachte, hij zou op het station met man hebben gesproken. Dinsdag deed de politie een oproep in de opsporingsprogramma's Team West en Opsporing Verzocht.

Tekst loopt door onder tweet:



Nu de getuige zich gemeld heeft is de politie nog wel op zoek naar een medeverdachte van de 26-jarige Pakistaan. Die is op maandag 27 augustus gefilmd op station Amsterdam Sloterdijk , samen met de al aangehouden man. Hij is ook te zien op beelden uit de Grote Marktstraat in Den Haag. De politie zegt niet te weten of de man in Nederland woont, of net als de Pakistaan hier naartoe is gekomen.