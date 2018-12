Bruce Springsteen, Prince en Tina Turner: Mojo veilt cadeaus van artiesten

DELFT - Pianoles van Jamie Cullum, een gouden plaat van André Hazes of een gitaar gesigneerd door de Foo Fighters: dit zijn nog maar een paar voorbeelden van items die binnenkort onder de hamer gaan bij een speciale veiling. De Delftse concertorganisator Mojo bestaat vijftig jaar en om dat te vieren veilt het bedrijf cadeaus die door de jaren heen geschonken zijn door internationale supersterren.

Op de veiling zijn bijvoorbeeld cadeaus te vinden van Tina Turner, P!nk, Aerosmith en Bon Jovi, maar ook gouden platen van André Hazes en popfoto's van onder anderen Bruce Springsteen, Prince en Nirvana. Naast de collectie van het bedrijf zijn er ook nog andere veilingitems, zoals een pianoles van Jamie Cullum en een diner met Lowlands-directeur Eric van Eerdenburg.

'We hebben zoveel toffe spullen', zegt Avalon Peters van de concertorganisator. 'We krijgen veel cadeautjes van artiesten. Het meest bijzondere is een gesigneerde foto van Eddy Vedder. In 1992 speelde zijn band Pearl Jam op Pinkpop een legendarisch concert en toen sprong hij van een camerakraan het publiek in. Daar is een foto van en die heeft hij vorig jaar getekend.'



Bijzonder object

'Voor iedere portemonnee hebben we iets', vervolgt Peters. 'Er zijn natuurlijk producten die veel geld opleveren. Maar we hebben ook een winkeltje ingericht waar je al voor vijftig cent producten kan kopen.’

Er is één bijzonder object dat wordt geveild: de zogeheten Mojo Barrier. Dit hekwerk wordt gebruikt bij concerten en is in de jaren tachtig ontwikkeld als mensvriendelijker alternatief dan de gebruikelijke dranghekken. ‘Die Mojo Barriers kunnen alleen maar worden gehuurd', legt Peters uit. 'Niet gekocht. Er zijn zestien verhuurpunten op de hele wereld. Maar op de veiling verkopen we een hek.'





Martinikerk Groningen

De voorwerpen zijn voordat ze onder de hamer gaan te zien van 16 tot en met 18 januari in de Martinikerk in Groningen. De opbrengst gaat naar de stichting Mojo for Music, die muzikanten en andere creatievelingen ondersteunt door bijvoorbeeld het huren van oefenruimtes, beschikbaar stellen van muziekinstrumenten en het zakelijk ondersteunen van beginnende acts.

De veiling vindt plaats op 19 januari tijdens Eurosonic Noorderslag in Groningen.