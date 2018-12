Niemand huisarrest tijdens jaarwisseling, wel gebiedsverboden

DEN HAAG - De rechter heeft niemand in onze regio huisarrest opgelegd tijdens de jaarwisseling. Vorig jaar moesten nog vier mensen binnen blijven vanwege ordeverstoringen eerder dat jaar. De burgemeester van Den Haag heeft wel twintig gebiedsverboden opgelegd voor Oud en Nieuw.

De rechter kan huisarrest opleggen aan mensen die zich tijdens Oud en Nieuw hebben misdragen. Dat huisarrest geldt dan voor de volgende jaarwisseling. In onze regio is dat niet gebeurd, dus niemand zit verplicht thuis.

Voor de komende jaarwisseling heeft burgemeester Krikke twintig gebiedsverboden opgelegd aan notoire overlastgevers. Vorig jaar waren dat er nog veertig en in de jaarwisseling van 2016 op 2017 legde toenmalig burgemeester Van Aartsen veertien gebiedsverboden op.



Overlast

Een gebiedsverbod geldt een aantal uren of meerdere dagen. Een burgemeester mag zo'n verbod opleggen als overlast kan worden aangetoond en de vrees bestaat dat het opnieuw mis kan gaan. Wie niet in zijn eigen wijk mag zijn, mag alleen via een bepaalde route zijn huis verlaten.

