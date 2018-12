Het is stil voor Fred na het overlijden van zijn vrouw: 'Iedere dag is weer een dag. Zo leef ik.'

DEN HAAG - Het overlijden van Freds vrouw vier jaar geleden, zorgde voor een enorme stilte in zijn leven. Toen hij onlangs met pensioen ging werd het nog stiller. Daarnaast is Fred door zijn ziekte ook nog veel aan huis gebonden. Fred: 'Iedere dag is weer een dag, zo leef ik.'

In 'Ik denk aan jou' gaat Johan Overdevest dagelijks op pad om mensen die te vaak alleen zijn, te verrassen met een kerstpakket. In winkelcentrum Leyweg komt hij Fenneke tegen die direct aan Fred moet denken als Johan haar vraagt of ze iemand kent die te vaak alleen is. Fenneke: 'Het is zo’n lieve man, maar het zit allemaal niet mee.'

Fenneke kent Fred uit biljartcafé Jorissen in Den Haag, waar hij gelukkig zo af en toe nog wat mensen spreekt. Maar omdat dat hooguit één keer per week is, weet Fenneke dat Fred in deze donkere decembermaand wel wat extra aandacht kan gebruiken.



Klein gebaar

Fred kijkt blij als hij de deur opendoet en Johan met een kerstpakket voor de deur ziet staan. Eenmaal binnen vertelt hij hoe lastig december voor hem is omdat dat ook de maand is waarin zijn vrouw is overleden. En hij straalt dan ook als Fenneke binnenkomt en hem laat weten: 'Ik denk aan jou.'

Van 17 t/m 22 december zie je ‘Ik denk aan jou’ dagelijks op de site en de app van Omroep West en op zaterdag 22 december is er een uitzending van ‘Ik denk aan jou’ met bijzondere ontmoetingen op TV West.