De toekomst van vliegveld Valkenburg: testzone voor drones en 5000 woningen

KATWIJK - Ongeveer vijfduizend woningen, een zone waar drones worden getest en ontwikkeld en een terrein van vijf hectare waar vooral innovatiebedrijven zich gaan vestigen. Als het aan de gemeenten Katwijk en Wassenaar, de Provincie Zuid-Holland en het Rijksvastgoedbedrijf ligt is dat de toekomst van vliegveld Valkenburg. Het plan moet nog wel worden goedgekeurd door de gemeenteraden van beide dorpen en de Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland Adri Bom-Lemstra (Ruimte en Economie) is blij met de plannen voor het voormalig militair vliegveld. 'Mooi dat deze handtekening nu staat, nu kunnen we vaart gaan maken met de woningbouw in het gebied.'

Er is al een luchthavenregeling getroffen voor de dronezone. Een gebied van 500 bij 500 meter zal de komende vijf jaar worden gebruikt als tijdelijk oefengebied. Dit gebied ligt ten noordwesten van het voormalig vliegveld. In 2023 wordt er besloten of er definitief een testveld komt.

De gemeente Katwijk toont zich verheugd. De nieuwe hightechsector is volgens de wethouder van Ontwikkeling en Wonen Gerard Mostert (ChristenUnie) '...een waardevolle aanvulling op de lokale arbeidsmarkt'. Hij vervolgt: 'We gaan nu concrete stappen zetten om snel tot woningbouw over te gaan.'



Soldaat van Oranje

Opvallend is de rol van de gemeente Wassenaar in het gehele traject. Waar buurgemeente Katwijk vooral onderdak zoekt voor de groeiende bevolking, kiest Wassenaar voor het ecologische plaatje. Op de gemeentegrond van Wassenaar komen geen huizen. Wethouder van Ruimtelijke Ordening Kees Wassenaar (VVD) legt uit: 'Met ruimte voor natuur en recreatie komt alles op een evenwichtige manier samen. Dit versterkt onze regio in alle opzichten.'

Als alle plannen worden doorgevoerd zal dat, na bijna negen jaar en meer dan 2500 uitvoeringen, waarschijnlijk het einde betekenen van de langstlopende Nederlandse musical ooit: Soldaat van Oranje. Deze wordt uitgevoerd in een tot theater omgebouwde hangar van Marinevliegkamp Valkenburg die dan definitief moet wijken voor nieuwbouw.

