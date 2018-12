Deel dit artikel:













Ruim 20.000 bezoekers meer voor Mauritshuis Bezoekers van het Mauritshuis in Den Haag. (Foto: Ivo Hoektra)

DEN HAAG - Het Mauritshuis in Den Haag verwacht dit jaar met een bezoekersaantal van 442.000 af te sluiten. Dat is het totale aantal bezoekers van het museum en de vlakbij gelegen Galerij Prins Willem V, dat onderdeel is van het Mauritshuis, bij elkaar.

Ook het aantal buitenlandse bezoekers is toegenomen. Opvallend was dat er maar liefst twintig procent meer Chinezen het Mauritshuis bezochten. Het museum verwelkomde vorig jaar nog 420.000 belangstellenden. LEES OOK: Prinses Beatrix opent themajaar 'Rembrandt & de Gouden Eeuw 2019' in Mauritshuis