Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Vierhonderd Leidse huishoudens uren zonder stroom Transformatorhuis Norremeerstraat | Foto: Regio 15

LEIDEN - Ongeveer vierhonderd huishoudens in Leiden hebben donderdagavond enkele uren in het donker gezeten. In een transformatorhuisje aan de Norremeerstraat brandden rond 18 uur twee aansluitingsklemmen door waardoor de stroom uitviel. Het getroffen gebied ligt in de wijk Houtkwartier.

Het naastgelegen Alrijne Ziekenhuis heeft van de stroomstoring geen last gehad. In een nabijgelegen school was op het moment van de storing een kerstviering aan de gang. Die werd met gebruik van kaarsen in gepaste kerstsfeer voortgezet. Netbeheerder Liander kon de huishoudens rond half negen met behulp van een noodaggregaat weer op het net aansluiten.