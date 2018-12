Lies van Aelst lijsttrekker bij de Provinciale Statenverkiezing voor de SP

DEN HAAG - De dertigjarige Lies van Aelst uit Gorinchem staat op de eerste plek van de SP-lijst in Zuid-Holland. Ze mag tijdens de Provinciale Statenverkiezingen komende maart de rode troepen leiden. De rest van de lijst noemt de lijsttrekker: ‘Een hele mooie mix van mannen en vrouwen van alle leeftijden, hoger en lager opgeleid en zowel uit de grote en kleine steden als van het platteland van Zuid-Holland.’

De uit Delft afkomstige Frank Johan Hoogendam is door de socialisten op de tweede plek gezet. De 59-jarige Hoogendam is afkomstig uit het bedrijfsleven en werkt nu op het landelijke kantoor van de Socialistische Partij.

De Haagse Marije van Hell maakt de top drie vol. De 22-jarige Haagse studeert Climate & Management aan de Haagse Hogeschool. Ze is ook contactpersoon voor de SP-jongerenbeweging Rood in het bestuur van de Haagse SP.



Leiden, Alphen en Zoetermeer in de lijst

De Leidse Inez Staarink staat op plek vier en de 25-jarige Iris van de Kolk uit Alphen aan den Rijn neemt de vijfde stek in. Sinds maart is Van de Kolk ook raadslid in haar woonplaats.

Wim Metselaar uit Zoetermeer en Leidenaar Bart Vermeulen zijn op dit moment statenlid. Metselaar staat op de zevende plek van de nieuwe kieslijst. Vermeulen op een onverkiesbare 26ste plaats.



Harre van der Nat

Een opvallende naam op de lijst is die van Harre van der Nat. De politicus staat op de tiende plaats en is woonachtig in Koudekerk aan den Rijn. Hij zat in het verleden al meer dan acht jaar in de Provinciale Staten namens de linkse partij. In 2011 was hij zelfs lijstrekker bij de Provinciale Statenverkiezingen.





