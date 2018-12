Deel dit artikel:













Gewapende overval op supermarkt, dader op de vlucht De Plus Supermarkt in Gouda | Foto: AS Media

GOUDA - In Gouda is donderdagavond rond 21.15 uur een Plus Supermark aan de Thorbeckelaan overvallen. De dader gebruikte bij de overval een zwart pistool en is op de vlucht.

De dader heeft bij zijn vlucht waarschijnlijk een zwarte auto gebruikt en reed in de richting van de Goudse Scholengemeenschap Leo Vroman. Of de dader een buit heeft meegenomen en of er slachtoffers zijn gevallen is nog onbekend. De dader is volgens de politie een lichtgetinte man van 1.75 meter lang. Bij de overval droeg hij een blauwe trainingsbroek, een zwarte jas en een pet met een witte rand. Daarnaast had hij een beige tas in zijn hand.